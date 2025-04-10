حادثة جامعة تكريت: ذوي المغدور يدفنون فقيدهم.. والأستاذ "ابتلع رام الفضيحة" (صور)

واظهرت صور التقطتها عدسة ، العشرات وهم تسيطر عليهم مشاهد الحزن خلال دفن الضحية مصطفى ، مطالبين القضاء بايقاع اقصى العقوبات على المجرم.وقال مصدر للسومرية نيوز، ان الدكتور الجامعي في الرياضية، والذي اقدم على دهس موظف الامن مصطفى ، كان يجلس في عجلته المظللة ومعه طالبة جامعية، واثناء محاولة موظف الامن الضحية إيقافه وضبطه متلبسًا بعد معلومات وردت بذلك اقدم على دهسه.واكد المصدر ان "الدكتور الجامعي من المعروف عنه أنه يبتز الطالبات والسيارة كانت تحتوي على سرية تقوم بتصوير ضحاياه من الفتيات، لكن الجاني وبعد الحادث اقدم على الرام الخاص بالتصوير".