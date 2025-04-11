اعتقال 7 متهمين حاولوا التسلل إلى حقل الرميلة بهويات مزورة في البصرة

وذكرت المديرية في، أن مفارز لواء شرطة الطاقة الثامن تمكنت من اعتقال (7) متهمين أثناء محاولتهم الدخول إلى حقل النفطي الجنوبي في باستخدام هويات مزورة.واضافت، أن المتهمين كانوا يستقلّون عجلة تم ضبطها في موقع الحادث، مشيرة إلى أنه تم تسليمهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.