وأوضح المصدر، لـ ، أن العملية التي انطلقت صباح اليوم الموافق 10 نيسان 2025، أسفرت عن تدمير عدد من المخابئ والملاجئ التي تستخدمها عناصر تنظيم الإرهابي، إضافة إلى الاستيلاء على معدات وأدوات تابعة للتنظيم.وأكد المصدر أن العملية تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعقب فلول التنظيم وتعزيز الاستقرار في المناطق الرخوة أمنيًا.