تشكيل فريق تحقيق مشترك لكشف ملابسات جريمة قتل سامراء

وقال المصدر لـ ، ان ، بالتنسيق مع مديرية شرطة وخلية الاستخبارية، شكّلت فريق عمل مشترك للتحقيق في جريمة قتل أحد المواطنين في ناحية ، سامراء.وكان قد افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بالعثور على جثة احد المواطنين بعد اختطافه وقتله قبل يومين في مدينة سامراء.وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، انه "بعد اختطافه قبل يومين وجدت القوات الأمنية جثة احد المواطنين على ضفاف نهر في منطقة بنات الحسن التابعة لناحية المعتصم في مدينة سامراء بعد تعذيبه وقتله.وتابع، ان "المعلومات الأولية تشير الى تعذيب الشخص لحد باستخدام مادة التيزاب".