بغداد.. اعتقال سارق عجلة محمّلة بأسطوانات غاز وحوادث متفرقة تسفر عن مصرع رجل وطفلة وانتحار امرأة

وقال المصدر لـ ، ان مفارز شرطة تمكنت من استعادة عجلة مسروقة محمّلة بـ(50) أسطوانة غاز، بعد أقل من 48 ساعة على سرقتها، مشيرًا إلى أنه تم إلقاء القبض على الجاني عقب ملاحقة دقيقة ورصد تحركاته.وفي سياق آخر، أضاف المصدر أن رجلاً لقي مصرعه نتيجة حادث سير في ناحية جنوبي ، بعد أن اصطدمت عجلته بكتلة كونكريتية بسبب فقدانه السيطرة على المركبة.كما سجلت حالة انتحار لامرأة قامت بشنق نفسها بواسطة حبل علّقته بسقف غرفتها ضمن . وأوضح المصدر أن دوافع الحادث لم تُعرف بعد، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابساته.وفي حادثة أخرى، توفيت طفلة يتراوح عمرها بين 9 إلى 11 سنة نتيجة تعرضها لتعنيف يُشتبه بأن ذويها هم من تسببوا به، وذلك ضمن شرقي العاصمة. وقد تحفظت قوة أمنية على والد الطفلة لأغراض التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.