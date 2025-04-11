ماذا يجري في محيط مطار بغداد؟.. مصدر يوضح

وقال المصدر لـ ، ان "النيران التي تمت مشاهدتها ضمن حدود باتجاه صالة المسافرين هي عبارة عن قصب وادغال تم حرقها لاغراض التنظيف".واضاف ان ذلك "يأتي ضمن اعمال الصيانة والاعمار الذي يشهده ".