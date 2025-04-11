بمساعدة الكاميرات والـ GPS.. الاطاحة بسارق مكتب أرصدة وهواتف في بغداد

وذكر بيان للقيادة ورد لـ ، انه "في استجابة سريعة وفعالة، نجح فريق من إجرام الشعب، في كشف ملابسات عملية سرقة جريئة استهدفت مكتبًا لبيع أرصدة الهواتف والأجهزة الذكية في العاصمة ".واضاف "المشتكي أفاد بأن مجموعة من الأشخاص، كانوا يستقلّون دراجة نارية، أقدموا على تنفيذ السرقة في وضح ، وتمكنوا من الاستيلاء على جهاز توزيع أرصدة، عدد من أجهزة الموبايل، ومبلغ ، قبل أن يلوذوا بالفرار".وتابع البيان، انه "بتوجيه مباشر من قائد شرطة بغداد اللواء علي ، تحرّكت فرق التحري بسرعة، حيث تم متابعة تسجيلات الكاميرات وتتبع إشارات الأجهزة عبر نظام الـ GPS، وبعد جمع الأدلة واستحصال الموافقات الأصولية من ، تم تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المتهمين".واشار الى ان "التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن بقية المتورطين واسترداد المسروقات".