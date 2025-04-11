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الديوانية.. القبض على متهم بجريمة قتل وضبط بحوزته مواد مخدرة وأسلحة بيضاء
أمن
2025-04-11 | 17:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
904 شوهد
أعلنت شرطة
محافظة الديوانية
، القبض على شخصين كانا يستقلان دراجة نارية مسروقة، أحدهما متهم بارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 16 عامًا في
محافظة بابل
.
وذكر بيان صادر عن
إعلام شرطة الديوانية
، انه "تمكن قسم الـK9 وسيطرة السنية التابعة لقسم السيطرات من إلقاء القبض على شخصين كانا يستقلان دراجة نارية مسروقة، أحدهما متهم بارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 16 عامًا في
محافظة بابل
".
واضاف، أن المتهمين حاولا تفادي السيطرة الأمنية والهروب عبر طريق نيسمي، إلا أن يقظة القوات الأمنية أسفرت عن مطاردتهما والقبض عليهما.
وأضاف البيان أنه بعد التحقيق الأولي، تبين أن أحد المتهمين مطلوب بجريمة قتل حدثت مؤخرًا في
بابل
، كما ضُبطت بحوزتهما أدوات جارحة (قامة وسكاكين) بالإضافة إلى مواد مخدرة من نوع “كريستال” وأدوات تُستخدم في التعاطي.
وأشار إلى أن العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وتعاون ميداني عالي بين مفاصل
الأجهزة الأمنية
في المحافظة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهما إلى الجهات المختصة.
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