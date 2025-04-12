الاستخبارات تطيح بـ 6 متهمين في ثلاث محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها حيث أسفرت عن القبض ( 6 ) متهمين بمواد قانونية مختلفة في قضاء المجر الكبير والنواحي حمام والشورى والسلام والعبايجي".وتابع، انه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية أصولياً بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".