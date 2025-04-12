نائبان يؤكدان: اطلعنا على معلومات مهمة بقضية المهندس بشير.. الحق سيظهر

كما تكلمت سابقاً أننا سنطلع الرأي العام على كل خطواتنا في لجنة تقصي الحقائق وبعد عودتنا من لقاء اللجنة العليا المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة .
اطلعنا على تفاصيل مهمة وصحيحة وفيها احقاق للحق .. pic.twitter.com/szIqERcYSz
— حسين عرب (@HuseinAraab) April 12, 2025
كما تكلمت سابقاً أننا سنطلع الرأي العام على كل خطواتنا في لجنة تقصي الحقائق وبعد عودتنا من لقاء اللجنة العليا المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة .
اطلعنا على تفاصيل مهمة وصحيحة وفيها احقاق للحق .. pic.twitter.com/szIqERcYSz