نائبان يؤكدان: اطلعنا على معلومات مهمة بقضية المهندس بشير.. الحق سيظهر

كما تكلمت سابقاً أننا سنطلع الرأي العام على كل خطواتنا في لجنة تقصي الحقائق وبعد عودتنا من لقاء المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة .

اطلعنا على تفاصيل مهمة وصحيحة وفيها احقاق للحق .. pic.twitter.com/szIqERcYSz — (@HuseinAraab) April 12, 2025

وأكد النائبان في مقطع مصور: "اطلعنا خلال اللقاء على تفاصيل مهمة وصحيحة، وفيها إحقاق للحق، وشاهدنا عملاً نعتز ونفتخر به".وأضافا: "هناك اتفاق على محاسبة المقصرين والمجرمين، والعدالة ستأخذ مجراها". وقدما شكرهما إلى وكل من ساهم في متابعة هذه القضية، معربين عن أملهم في أن تكشف الحقائق كاملة في القريب العاجل، وأن ينصف دم المهندس .وكان قد وجه النائب الأول لرئيس ، ، باستضافة كل القادة والضباط المعنيين في قضية وفاة المهندس "بشير خالد".وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، ان "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وجه النيابي رقم 63 باستضافة كل القادة والضباط المعنيين في قضية وفاة المهندس بشير خالد وتقديم تقرير مفصل إلى رئاسة المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدد".ووجه رئيس القائد العام للقوات المسلحة، ، الاثنين (7 نيسان 2025) بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن وفاة المهندس بشير خالد، فيما أكد أن نتائج التحقيق بالحادث ستعلن أمام انظار الرأي العام.وأبدت مفوضية حقوق الإنسان، الاثنين (7 نيسان 2025) اسفها لوفاة المهندس بشير خالد، فيما أكدت على وجوب تطبيق القانون والتوصل إلى المتسببين بالوفاة وانزال اقصى العقوبات بحقهم.وانتشر مقطع فيديو أخير للمهندس بشير من داخل السجن لم يظهر الكيفية او نوع الضربة التي أوصلته لـ" السريري"، حيث ان الموت السريري هو "موت الدماغ"، وهذا لا يحصل الا بصدمة وضربة كبيرة وقوية جدًا وغالبا تحدث نتيجة الحوادث المرورية القوية، او اختراق الجمجمة بجسم صلب.