تفاصيل الاجتماع الامني العراقي التركي

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، ان "جمهورية والجمهورية التركية، عقدتا في مدينة أنطاليا التركية، الاجتماع الخامس لآلية الأمن رفيعة المستوى، بمشاركة وفدين رسميين رفيعي المستوى من البلدين".وأضافت ان "الوفد العراقي برئاسة نائب رئيس ووزير الخارجية ، إلى جانب كل من ثابت ، ومستشار ، ورئيس هيئة ، ووزير داخلية إقليم ريبر أحمد خالد، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ورئيس دائرة الدول المجاورة في ".وأضافت ان "الوفد التركي برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان، وضم كلاً من وزير الدفاع الوطني يشار غولر، ومدير جهاز الاستخبارات الوطني إبراهيم قالن، ونائب منير قره أوغلو".وذكرت انه "جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، والتنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي".