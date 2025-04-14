السومرية تفتح ملف الابتزاز في الجامعات

حوادث وقصص مؤسفة في الجامعات العراقية ابطالها عمداء واساتذة

تظهر بين فترة وأخرى حوادث وقصص مؤسفة في الجامعات العراقية من قبل بعض الاساتذة الذين يبتزون الطالبات مقابل النجاح او منح امتيازات اخرى، في مشهد يتطلب فرض القوانين الصارمة للحد من هذه التصرفات، التفاصيل في هذا التقرير من .