محكمة أمريكية تنظر دعاوى قضائية بمقتل واصابة أمريكيين "بعين الأسد والتاجي وبغداد"

ويبلغ عدد المعدين 48 شخصا، وهم معظمهم اما اشخاص أصيبوا او فقدوا افرادا من عائلاتهم في ضربات وهجمات بالشرق الأوسط، مستشهدين بتقارير من وكالات حكومية أمريكية تقول إن وكوريا الشمالية تعاونتا منذ فترة طويلة في جهود تسليح وتدريب العديد من المنظمات التي نفذت سبع هجمات منفصلة على أفراد الجيش والمقاولين العسكريين والمدنيين الأمريكيين - بدءًا من هجوم صاروخي مميت على قاعدة جوية عراقية في عام 2019 وانتهاءً باحداث 7 أكتوبر.واحدة من المدعيات هي ترويل، والتي قتل زوجها الأمريكي برصاصة في ، تقول وزارة العدل الامريكية ان منفذي الاغتيال فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني، ويقول مسؤولون أمريكيون إن الإيرانيين افترضوا أن ترويل، البالغ من العمر 45 عامًا، جاسوس يعمل لصالح أو .يشمل المدعون في قضية فرجينيا، وجميعهم أمريكيون، سبعة عسكريين ومتعاقدًا مدنيًا أصيبوا بإصابات دماغية رضية جراء هجوم صاروخي في يناير/كانون الثاني 2020 على في ؛ وعائلة جندي في الجيش قُتل بعد شهرين في هجوم صاروخي على في بغداد؛ وأرملة متعاقد مدني من قُتل في غارة جوية بطائرة مسيرة عام 2023 في .