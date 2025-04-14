بغداد.. امراض نفسية تحرق فتاة والديون تشنق مرور

وقال المصدر لـ ، إن "فتاة تولد 2004 بأسلوب حرق نفسها مستخدمة مادة النفط داخل منزلها ضمن منطقة البلديات"، مشيرا الى انه "حسب ادعاء ذويها انها تعاني من امراض نفسية".وأضاف، ان "موظفاً مدنياً في أقدم على شنق نفسه بواسطة حبل ملفوف على رقبته داخل الكهرباء في أحد عمارات منطقة كونه يعمل وكيل للعمارة".وبين ان "الانتحار سببه ديون مالية".