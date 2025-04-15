الدفاع التركية تعلن تدمير مغارة لتنظيم "بي كي كي" شمالي العراق

وذكرت الوزارة في بيان أن المغارة التي تم تدميرها تقع في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"، وأكدت مصادرة كميات من الأسلحة والذخيرة.وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، شمالي .