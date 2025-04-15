240 من عائلات "داعش" تغادر مخيم "الهول" قادمة للعراق

وذكرت وسائل الإعلام تلك وتابعتها ، إن "240 عائلة من عائلات تنظيم تستعد لمغادرة مخيم في ريف (شرقي سوريا) باتجاه الأراضي العراقية".وأضافت أن "إدارة المخيم تعنل بالتنسيق مع السلطات العراقية على تنظيم هذه الرحلات بهدف تخفيف العبء على المخيم وتحسين الوضع الإنساني للعائلات التي ترغب في العودة إلى مناطقها الأصلية".يذكر أن 681 شخصاً ينتمون لعائلات عناصر "داعش" وصلوا إلى قادمين من مخيم الهول أواخر الشهر الماضي، في حين تطالب السلطات العراقية دول العالم باستعادة مواطنيها من المخيم.