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240 من عائلات "داعش" تغادر مخيم "الهول" قادمة للعراق

أمن

2025-04-15 | 10:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
240 من عائلات &quot;داعش&quot; تغادر مخيم &quot;الهول&quot; قادمة للعراق
505 شوهد

السومرية نيوز - أمن
أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بأن 240 عائلة عراقية من عائلات عناصر تنظيم "داعش" تستعد للانتقال من مخيم "الهول" الذي تديره قوات "قسد" شرقي سوريا، إلى العراق.

وذكرت وسائل الإعلام تلك وتابعتها السومرية نيوز، إن "240 عائلة من عائلات تنظيم داعش تستعد لمغادرة مخيم الهول في ريف الحسكة (شرقي سوريا) باتجاه الأراضي العراقية".

وأضافت أن "إدارة المخيم تعنل بالتنسيق مع السلطات العراقية على تنظيم هذه الرحلات بهدف تخفيف العبء على المخيم وتحسين الوضع الإنساني للعائلات التي ترغب في العودة إلى مناطقها الأصلية".

يذكر أن 681 شخصاً ينتمون لعائلات عناصر "داعش" وصلوا إلى العراق قادمين من مخيم الهول أواخر الشهر الماضي، في حين تطالب السلطات العراقية دول العالم باستعادة مواطنيها من المخيم.
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