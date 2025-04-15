تحرير شاب عراقي مختطف منذ 11 عاماً

وقالت "قسد" في بيان اطلعت عليه ، إن "فرق العمليات الخاصة (TOL) التابعة لقواتنا، حررت خلال عملية خاصة بتاريخ 12 آذار الماضي، شاباً إيزيدياً كان قد وقع أسيراً مع عائلته بيد عناصر تنظيم الإرهابي أثناء هجومه الوحشي على شنكال (سنجار) في الثالث من شهر آب عام 2014".وأضافت، أن "الشاب المختطف يدعى عثمان خيرو خودي دا، من قبضة التنظيم الإرهابي بعد أكثر من إحدى عشر عاماً على اختطافه".يذكر أن "داعش" ارتكب مجازر بحق الإيزيديين في وسهل ، وعدتها إبادة جماعية، حيث قتل آلاف الرجال واختطف أكثر من 7 آلاف امرأة وفتاة، جرى تحرير أعداد منهم لاحقاً.