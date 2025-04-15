السبب خلاف عائلي.. مسلحون مجهولون يقتحمون منزلاً في حي الضباط بالأنبار

وقال المصدر لـ ، إن "مسلحين ملثمين يستقلون عجلات مظللة اقتحموا منزلاً في حي الضباط بمحافظة ، دون معرفة هويتهم أو الجهة التي يتبعون لها".وأضاف، أن "المعلومات الأولية تشير الى ان الحادث ناجم عن خلاف عائلي"، مبينا أن "الاجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحدث، مع اصدار امر قبض بحق المتهم المسبب وسيتم القاء القبض عليه".