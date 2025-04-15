تفجير مخلفات حربية في البصرة صباح الأربعاء

أعلنت ، عن تفجير لمخلفات حربية صباح الأربعاء.​

وقالت القيادة في بيان، "ستقوم سرية الميدان في باجراء تفجير لبعض المخلفات الحربية التي تم العثور عليها واتلافها ميدانيا في ناحية منطقة الاربعاء الموافق 2025/4/16".

وكشف البيان أن وقت التفجير "من الساعة 8 الى 12 صباحا".