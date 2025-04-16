قيادة قوات الحدود توضح بشأن فتح باب التطوع على ملاكها

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تنفي قيادة قوات الحدود هذه الأنباء، وتؤكد أنه لا توجد حالياً أي دعوة للتطوع".وحذرت القيادة بحسب البيان: "من الانجرار وراء الشائعات مشددةً على اعتماد مصادرها الرسمية للحصول على الأخبار الدقيقة"..وتابعت، انه "نهيب بشبابنا الكريم عدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات الواردة من مصادر غير رسمية، ونشدد على ضرورة الاعتماد على مصادر الرسمية للحصول على الأخبار الدقيقة والمعتمدة".