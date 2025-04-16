استغلال القانون.. اعتداء منتسبين على أهالي "الكسرة"‎

في حادثة غريبة.. اقدمت مجموعة من المنسوبين الى بالاعتداء على الاهالي في منطقة الكسرة ، الاعتداء تم بالشتم وبالضرب على نساء وكبار بالسن نتيجة منعهم من ركن عجلاتهم العسكرية امام منازلهم.. مراسل كان هناك مع التفاصيل في هذا التقرير.