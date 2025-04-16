الأعرجي يترأس الجلسة الثالثة لمجلس الاستخبارات الوطني

وذكرت مستشارية الامن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاجتماع ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".



وجدد المجلس: "التأكيد على استمرار تعزيز التنسيق بين والاستخبارية، للحفاظ على الأمن الداخلي وما تحقق من منجزات أمنية، كما جدد المجلس التأكيد على نبذ كل ما يسيء الى الـنسيج المجتمعي ووحدة العراقيين وتماسكهم".