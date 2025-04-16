كتلة نيابية تطالب بإنهاء توغل تركيا في شمال العراق

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " مطالبة الإيفاء بتعهداتها السابقة التي لم ينفذ منها أي شيء وبقيت حبراً على ورق"، مضيفة انه "نرفض اية اتفاقية او اجتماع تعقده الحكومة او دون عرض مضامين الاتفاق على رئاسة .وشددت، على " إلزام تركيا إطلاق حصة المائية كاملة، وعدم استغلال مسألة حرب المياه مع العراق، والتحكم بقوت شعبه وما يؤثر على الزراعة والثروة الحيوانية".وطالبت الكتلة النيابية: " إخلاء تركيا قواعدها العسكرية من شمال العراق، لخطورة مشاريع في المنطقة وتدخلاتها في ، وما إسقاط النظام إلا دليل على ذلك".واختتمت بحسب البيان: "نطالب باستضافة والمعنيين بالشأن، لمناقشة الإتفاقية الأمنية، التي وقعت مع تركيا وحجم مخالفتها للسيادة الوطنية، والدستور والقوانين العراقية".