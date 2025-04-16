اصابة عامل اجنبي بتفجير في العراق

وقال المصدر لـ ، ان "لغما من المخلفات الحربية في منطقة غرب انفجر اليوم، ما أدى الى إصابة عامل بإحدى الشركات البلجيكية".وأضاف انه "تم نقل العامل الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وفتح تحقيق بالحادث".