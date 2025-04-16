إصابة مدني وفتاة بحادثين منفصلين في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بإصابة مدني نار جنوب شرقي ، فيما اصيبت فتاة اثناء محاولتها الانتحار شرقي العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ ، "فتح مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن قضاء المدائن ما اسفر عن اصابته بجروح خطرة نقل على اثرها الى مستشفى قريب".

الى ذلك، أفاد المصدر بـ"اصابة فتاة نتيجة محاولتها الانتحار باسلوب تناولها مادة تستخدم للحشرات داخل منزلها ضمن منطقة الامين"، مشيرا الى "نقلها الى مستشفى قريب".