اعتقال متهم حاول سرقة شركة للتوصيل في الديوانية

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لـ ، "بمهنية عالية وشعور كبير بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم اتجاه أمن المدينة، تمكنت دوريات شرطة النجدة فجر اليوم من إلقاء القبض على أحد المتهمين أثناء محاولته القيام بسرقة شركة الوسيط للتوصيل بالقرب من فندق الامراء".وأضافت القيادة، أنه "بعد تفتيشه من قبل ابطال الدورية وجد بحوزته سلاح ناري ( مسدس ) وتايلبر بطول ٦٠ سم، فيما تم وعلى الفور إرساله إلى الجهات المختصة لغرض التحقيق الأصولي معه".