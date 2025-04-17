قبل تسويقها.. ضبط حنطة تالفة في الديوانية قادمة من كركوك

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة من الجريمة المنظمة في القت القبض على صاحب مخازن للحنطة التالفة في طريق دغارة – ، بعد جلبها من لتسويقها ضمن موسم التسويق في المحافظة"، مبينا ان "الكمية المضبوطة تقدر بـ200 طن".وأضاف المصدر، أن "القوة القت القبض على صاحب المخزن، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".