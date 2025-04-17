"بوزرجي" يطعن سائق سيارة بالسكين بعد مشادة كلامية في البصرة

ذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان سائق سيارة تعرض للطعن بالسكيــن من قبل عامل بوزرجي بعد مشادة كلامية بينهما في محطة وقود الجزائر وسط .وأضاف المصدر ان قوة أمنية وصلت الى مكان الحادثة واعتقلت العامل، فيما تم نقل السائق الى المستشفى.