حقيقة "تشريد" عناصر من الشرطة الاتحادية في البصرة

وقال المصدر لـ ، ان “ لم تسجل أي حالة تخلٍ عن عناصرها، أو تركهم دون سكن أو دعم لوجستي في أو أي محافظة أخرى”.واكد أن “ما تم تداوله في إحدى الصفحات تحت عنوان (نداء عاجل) عارٍ عن تماما”.وكانت صفحات على التواصل الاجتماعي قد نشرت منشوراً جاء في نصه: "نداء استغاثة عاجل: 2000 عنصر من الشرطة الاتحادية في الشارع بلا مأوى ولا مسكن في الآن.. ويطالبون بإرجاعهم إلى ".