عمليات بغداد تواصل رفع الأبراج والكتل الكونكريتية والمشوهات من العاصمة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "تنفيذاً لتوجيهات دولة القائد العام للقوات المسلحة، وبالتزامن مع قرب موعد انعقاد ، تواصل قيادة العمليات رفع الابراج والكتل الكونكريتية المتروكة وإزالة جميع التجاوزات والمشوهات الموجودة في المناطق السكنية والزراعية وعلى اكتاف الطرق الرئيسية ضمن حملتها الكبرى في عموم قواطع المسؤولية".وأضافت القيادة، أن "ذلك جاء بالتنسيق والتعاون مع أمانة والدوائر البلدية بتسخير جميع الموارد من المعدات والآليات الاختصاصية وفق الضوابط الأصولية".