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عمليات بغداد تواصل رفع الأبراج والكتل الكونكريتية والمشوهات من العاصمة

أمن

2025-04-20 | 04:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عمليات بغداد تواصل رفع الأبراج والكتل الكونكريتية والمشوهات من العاصمة
489 شوهد

السومرية نيوز – أمن

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، مواصلة "حملتها الكبرى" في رفع الابراج والكتل الكونكريتية وإزالة التجاوزات والمشوهات في عموم مناطق العاصمة.


وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبالتزامن مع قرب موعد انعقاد القمة العربية، تواصل قيادة العمليات رفع الابراج والكتل الكونكريتية المتروكة وإزالة جميع التجاوزات والمشوهات الموجودة في المناطق السكنية والزراعية وعلى اكتاف الطرق الرئيسية ضمن حملتها الكبرى في عموم قواطع المسؤولية".

وأضافت القيادة، أن "ذلك جاء بالتنسيق والتعاون مع أمانة بغداد والدوائر البلدية بتسخير جميع الموارد من المعدات والآليات الاختصاصية وفق الضوابط الأصولية".
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عمليات بغداد

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