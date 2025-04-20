مجهول يطعن مؤذن جامع بمنطقة السيافية في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مؤذن جامع أصيب بجرح بليغ نتيجة تعرضه لحادث طعن بالسكين من قبل شخص مجهول ضمن منطقة السيافية جنوب العاصمة".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية نقلت المؤذن الى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".