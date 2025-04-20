العراق رابعا.. تعرف على اقوى الجيوش العربية

– محلي

حافظ الجيش المصري على صدارته للجيوش العربية، حيث حلّ في المرتبة 19 عالميًا، وجاء الجيش السعودي في المركز الثاني عربيًا والـ24 عالميًا، بينما حلّ الجيش بالمركز الثالث عربيًا، وفي المركز الـ26 عالميًا.

وسجّل الجيش العراقي حضورًا لافتًا بالمركز الرابع عربيًا والـ43 عالميًا، تلاه الجيش الإماراتي في المركز الخامس عربيًا والـ54 عالميًا. أما الجيش فقد احتل المرتبة السادسة عربيًا والـ59 عالميًا، وفقا لوكالة سبوتنك الروسية بالاعتماد على الـGlobal Firepower.

