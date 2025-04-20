صلاح الدين.. اعتقال سارق صيرفة بعد مطاردته في نهر دجلة

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "جريمة سرقة وقعت لمكتب صرافة الوسيط في ، وبعد جهد أمني واستخباري متواصل اتسم بالدقة والمهنية لملاحقة كافة أفراد العصابة التي ارتكبت تم ملاحقة المتهم (ض. غ. خ) ومطاردته من قبل - فريق العمل وتطويقه".

وأضافت أن "المتهم تمكن من القفز في نهر للهرب، وبإسناد من مفارز النجدة النهرية تم القبض عليه داخل النهر وبناء على اعترافاته وبدلالته تم ضبط باقي مبلغ جريمة السرقة"، مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه تحت إشراف القضاء لينال جزاءه العادل".