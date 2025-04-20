بالفيديو.. تدمير مخلفات حربية غربي الانبار

وقال المصدر لـ ، إن "قوة من ، تمكنت اليوم، من تدمير مخلفات حربية في منطقة الدولاب بقضاء غربي محافظة ".وبحسب الأرضية (لاند مين مونيتور)، فإن يعد من أكثر دول العالم تلوثاً من حيث مساحة المنطقة الملغومة، بالإضافة إلى التلوث بالذخائر العنقودية ومخلفات حربية أخرى.ويصنف التلوث الى عدة اصناف: حقول الالغام، والذخائر العنقودية، والعبوات الناسفة، وأراضي المواجهات العسكرية، والمخلفات الحربية.وتوجد الالغام والمخلفات الحربية في المحافظات التي احتل اجزاء منها تنظيم الإرهابي، وهي والانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك وبابل.