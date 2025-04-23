النزاهة ترصد تلاعبا بأضابير للحماية الاجتماعية وتحبط محاولة الاستيلاء على عقار

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكَّنت ملاكات هيئةِ النزاهة الإتحاديَّة من كشف عمليَّات تلاعبٍ في (٤٦) إضبارةً خاصَّةً بدائرة الحماية الاجتماعيَّة في مُحافظةِ ؛ فيما أحبطت محاولة للاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة في المدينة".وتابعت ان "ملاكات الهيئة في مكتب تحقيّق الأنبار انتقلت إلى دائرة الحماية الاجتماعية، وتمكَّنت من ضبط (٤٦) إضبارة اتّضح وجود عمليَّات تلاعبٍ فيها، تمثَّـلت بإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ إلى كتب الشمول ومنحهم رواتب الرعاية الاجتماعيَّة، مُوضحةً أنَّ مجموع الرواتب المصروفة لهم بموجبها بلغت نحو (٢٠٩،٤٧٥،٠٠٠) ملايين دينار".وفي سياقٍ متّصل، نوَّهت الهيئة بإحباط فريق عملٍ آخر تابع لها محاولة الاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة في بلديَّة خلافاً للقانون، بعد الكشف عن عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ في نقّل ملكيَّـته، مُبيّنةً أنَّ عمليَّات التقصّي والتحرّي التي أجراها الفريق أسفرت عن صدورِ أوامر استقدامٍ بحقِ ثلاثة مُتَّهمين"، لافتةً إلى أنَّ "التحقيقات كشفت أنَّ عمليَّة نقل ملكيَّة العقار من دائرة البلديَّة إلى أحد المُتَّهمين وبيعه بعد ذلك جرت بموجبِ صورةِ قيّدٍ من دون أوليَّاتٍ خاصَّةٍ باستملاك العقار العائد لبلديَّة الرمادي".