وزير الداخلية يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق عناصر بالشرطة

وجه ، الأربعاء، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق عناصر بالشرطة الاتحادية بسبب التجاوز على مجموعة من المتظاهرين.





وقالت الوزارة في بيان، "وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق عناصر من الإتحادية لمعرفة تداعيات الحادث الذي وقع في منطقة شمالي العاصمة والتجاوز على مجموعة من المتظاهرين المطالبين بالخدمات".

كما وجه الشمري بـ"محاسبة المقصرين بشدة في حال ثبت قيامهم بالاعتداء على مواطني المنطقة وإلقاء القبض على اخرين دون وجود أي مسوغ قانوني لذلك، فضلًا عن استخدام العيارات النارية".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يظهر فيه عناصر وهم يعتقلون احد المتظاهرين شمالي بغداد.