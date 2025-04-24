فحص تجريبي لمنظومة السفارة الأمريكية فجر الجمعة

أفاد مصدر أمني، بوجود فحص تجريبي لمنظومة في فجر الجمعة.

وقال المصدر في حديث لـ ، "سيكون هناك فحص تجريبي لمنظومة الساعة 5 صباحاً داخل المنطقة ".

وأضاف "ممكن يستخدم منظومة cram او يقتصر التدريب على الصافرات".