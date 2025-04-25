ارتفاع استيراد العراق للسيارات من تركيا بنسبة 120% خلال 2024

وقال الباحث الاقتصادي ، ان صادرات السيارات التركية إلى خلال عام 2024 حققت نموًا استثنائيا، إذ ارتفع عدد السيارات الجديدة المُصنّعة في والمصدرة إلى السوق العراقية ليصل إلى 8,800 سيارة، مقارنة بـ 4,000 سيارة فقط في عام 2022.وأضاف ان هذه البيانات تعكس تضاعف حجم الصادرات خلال عامين فقط، وتشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل ارتفاع إضافي في هذه الأرقام خلال عام 2025، في ظل تنامي الطلب في السوق العراقية".وأضاف انه "في ذات العام، بلغت قيمة السيارات التركية المصدرة إلى العراق نحو 132 مليون دولار أمريكي، ما يؤكد أهمية العراق كسوق رئيسي للسيارات التركية الصنع".واجمالا بلغت صادرات تركيا من السيارات الى العالم في عام 2024 حوالي 715 ألف سيارة إلى مختلف البلدان، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 960 مليون دولار أمريكي".