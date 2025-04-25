الداخلية تستثني فئة من حجز البطاقة الوطنية الإلكتروني

وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات ، تعلن والإقامة عن استثناء طلبة المراحل المنتهية، من شرط الحجز الإلكتروني عند تقديم طلبات إصدار ".ودعت الوزارة، بحسب البيان: "الطلبة الى مراجعة دوائر المدنية لتقديم طلباتهم مباشرةً، مع إبراز ما يثبت كونهم في المراحل المنتهية".