صلاح الدين.. ضابط في الجيش يقتل مدنيًا في ظروف غامضة

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "الحادث وقع فجر اليوم الجمعة في قضاء ، راح ضحيته شخص في منزله بعد الاعتداء عليه وقتله بظروف غامضة من قبل ضابط في الجيش العراقي".وتابع، ان "القوات الأمنية باشرت بالتحقيقات وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم لمعرفة دوافع الجريمة واستكمال الإجراءات القانونية بحقه".