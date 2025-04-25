وجدت قرب دراجة "ايرانية" وعليها اثار حرق.. العثور على جثة في ميسان

وقال المصدر لـ ، انه "تم العثور على جثة عليها اثار حرق مجهولة الهوية خلف بانزين خانة منطقة حي الجامعي ضمن مركز المحافظة".واضاف، انه "عثر على الجثة بالقرب من دراجة ايرانية محترقة"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق ونقل الجثة الى الطب العدلي".