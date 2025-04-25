تنويه عن تفجير في البصرة

وقال المصدر بـ ، ان "سرية الإتلاف في ستنفذ تفجيراً مسيطراً عليه صباح يوم غد السبت، ضمن قاطع الشلامچة قرب مسار سكة الحديد الرابط بين والشلامچة".وأوضح المصدر أن التفجير سيُجرى ما بين الساعة 8 صباحاً وحتى 9 صباحاً، داعياً المواطنين في المناطق القريبة إلى عدم القلق عند سماع دوي الانفجار، كونه ضمن عمليات الإتلاف المبرمجة وتحت السيطرة الكاملة للقوات الأمنية.