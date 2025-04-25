ديالى.. اصابة 3 عناصر من "الصحوة" بانفجار عبوة

وقال المصدر لـ ، انه "اصيب ثلاثة عناصر من قوات جرّاء انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع، وُضعت داخل “ متفجر” تم رميه قرب نقطتهم الأمنية في أطراف منطقة السواجن القريبة من ناحية هبهب بمحافظة ".واضاف، أن "الانفجار أدى إلى إصابات متفاوتة في صفوف عناصر النقطة، دون تسجيل وفيات حتى الآن، مبيناً أن قوة أمنية طوقت المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث".