شرطة ميسان توضح ملابسات العثور على جثة شاب ودراجة محترقة

وأكدت القيادة في بيان، أن “التحقيقات الأولية وبناءً على إفادة ذوي المتوفي، تشير إلى أن الشاب كان يعاني من حالة نفسية”، مشيرة إلى أن وجّه بمواصلة التحقيقات وجمع المعلومات اللازمة للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث.وأهابت الشرطة بالجمهور إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة تفاصيل القضايا الجنائية.وافاد مصدر امني، الجمعة، بالعثور على جثة مجهولة الهوية عليها اثار حرق في منطقة الحي الجامعي بمحافظة .وقال المصدر لـ ، انه "تم العثور على جثة عليها اثار حرق مجهولة الهوية خلف بانزين خانة منطقة حي الجامعي ضمن مركز المحافظة".واضاف، انه "عثر على الجثة بالقرب من دراجة ايرانية محترقة"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق ونقل الجثة الى الطب العدلي".