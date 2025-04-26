انتشال جثتي شابين بعد غرقهما في نهر دجلة بمحافظة نينوى

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "الشرطة النهرية عثرت، اليوم، على جثتي شابين غرقا يوم أمس في نهر اثناء رحلة ترفيهية بمحافظة ".وأضاف المصدر، أن "الشرطة النهرية نقلت الجثتين الى دائرة الطب العدلي".