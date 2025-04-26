بعد 3 أيام من البحث.. العثور على جثة طفل فقد في نهر العظيم بصلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مجموعة من الأهالي المتطوعين شاركوا في حملة كبيرة للبحث عن طفل غرق في نهر شرقي "، مبينا ان "المتطوعين عثروا على جثة الطفلة بعد 3 أيام من البحث".وأضاف المصدر، أن "الطفل جرى تسليمه الى دائرة الطب العدلي ومن ثم تسليم الجثة الى ذويه".بعد ثلاثة أيام من البحث.. العثور على جـثمان الطـفل الذي فقد في نهر العظيم شرق