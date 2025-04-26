اعتقال 4 من ابرز مهربي السلاح والمخدرات بين العراق وسوريا

وقال المرصد ان " نفذ عملية أمنية في بلدة الهري بريف البوكمال شرقي محافظة ديرالزور، أسفرت عن اعتقال 4 من أبرز مهربي الأسلحة والمخدرات بين وسوريا".وأضاف انه "وفقاً للمعلومات، فإن المعتقلين تربطهم علاقة وثيقة بفصائل مسلحة مرتبطة بايران".