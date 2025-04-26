العثور على جثة شخص مقتول أسفل الجسر الدوار في بغداد



ـ أمني





افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بالعثور على جثة شاب مقتول أسفل الجسر الدوار شمالي العاصمة .





وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، انه "عثرت القوات الامنية على جثة شاب مقتول بإطلاقات نارية، وتم شروع القوات الأمنية التحقيق بالحادثة".



وتابع، ان "عمر الشخص المقتول يتراوح فوق 30 عاما".