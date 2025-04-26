بعد حريق "المفروشات".. صلاح الدين تصدر 8 توجيهات

وذكر بيان لإعلام القيادة، ورد لـ ، أن "قائد شرطة اللواء حبيب، عقد اجتماع تقييم وتقويم لمديرية الدفاع المدني ووجه بعدد من الاجراءات التي يجب ان تتخذ لتفادي حوادث الحريق".وبحسب البيان، فإن التوجيهات تضمنت:١. تفعيل الفرق الميدانية للكشف على كافة المباني والاسواق والمولات والاماكن التجارية التي يتجمع فيها المواطنين لتشخيص الخلل والمخالفات القانونية (مخالفات شروط السلامة).٢. ⁠اخذ تعهدات من اصحاب المباني باتخاذ كافة تدابير الحيطة وتطبيق شروط السلامة والأمان.٣. ⁠اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لتلافي الخسائر المادية والبشرية مستشهداً بحادث الحريق المؤلم في شارع الزهور عمارة (مفروشات الامين) الذي راح ضحيته عدد المواطنين.٤. ⁠التأكيد على سرعة الاستجابة والتحرك لمحل الحادث والتصرف بمهنية عالية بالتنسيق مع دوريات المرور والنجدة.٥. ⁠ادخال الضباط والمنتسبين ممارسات وفعاليات التدريب الميداني عن كيفية التعامل السريع مع الحرائق، كذلك تدريب منتسبي العقود على التعامل مع الحرائق بمهنية واحترافية.٦. ⁠توعية المواطنين في حال حصول حريق بعدم التجمهر وعرقلة حركة فرق الدفاع المدني وابتعادهم عن محل الحادث.٧. ⁠جرد كافة المواقع التجارية.٨. ⁠حالة التأهب القصوى لكافة من هم بالواجب من ضباط ومنتسبي الدفاع المدني تحسب لاي طارئ للحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم".وأفاد مصدر أمني، أمس الجمعة (25 نيسان 2025) باندلاع حريق كبير داخل عمارة تجارية مخصصة لبيع المفروشات في حي الزهور وسط قضاء بمحافظة قبل أن تعلن محافظة ، اليوم السبت، وفاة 5 مدنيين وإصابة 6 آخرين في حصيلة نهائية نتيجة الحادث.