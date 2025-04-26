جامعة الإمام الصادق: انتحار طالبة داخل الحرم الجامعي

وقالت الإدارة في بيان ورد لـ ، إن "طالبة أقدمت على إنهاء حياتها في حادثة انتحار"، مبدية "بالغ الأسف" لذلك.وأضافت، أنها "قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة على الفو بتبلیغ الجهات الأمنية المختصة التي حضرت إلى محل الحادث وجمعت الأدلة التي تبين حادثة الانتحار ومنها تسجيل الكامرات".وقال شهود لمراسل نيوز إن الطالبة ألقت بنفسها من الطابق الرابع في مبنى الجامعة.